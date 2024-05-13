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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-0.29元，預估目標價為20.2元

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.33元上修至-0.29元，其中最高估值0.79元，最低估值-0.95元，預估目標價為20.2元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 0.79(0.79) 1.59 2.51
最低值 -0.95(-0.95) -0.43 2.51
平均值 -0.26(-0.3) 0.76 2.51
中位數 -0.29(-0.33) 0.95 2.51

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 288,008,000 313,648,000 325,009,630
最低值 266,140,000 274,086,000 325,009,630
平均值 274,680,910 291,522,650 325,009,630
中位數 274,452,010 286,736,960 325,009,630

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -2.37 -2.39 6.44 0.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 247,964,437 246,792,674 370,685,141 270,955,381

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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