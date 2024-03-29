到澎湖看奈良美智！兆豐銀支持《朦朧潮濕的一天》在台巡展

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 10:19

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會為鼓勵國際藝術家來台交流與對話，共同支持奈良美智《朦朧潮濕的一天》在台巡迴十年計畫，繼去（112 ）年第一站於高雄，第二站將於 3 月 29 日至 9 月 1 日在澎湖開拓館展開為期半年的特展。

兆豐銀行曾於 110 年支持《奈良美智特展》在台北、高雄、台南的巡迴展出，獲得熱烈迴響。為延續這份感動，112 年旋即開始贊助《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》巡迴展覽計畫，由日本藝術家奈良美智先生帶著靈感源自台灣的作品《朦朧潮濕的一天》在高雄內惟藝術中心啟程旅行，除作品展示外，藝術家本人更透過座談對話與青年學子互動，深化台日交流。

今年來到旅行計畫的第二站—澎湖開拓館，這次除了展出該幅作品外，奈良美智先生還帶來多張精彩手稿、攝影作品，其中更有首度在台展出的陶器作品，非常令人期待。

為使藝術走進大眾生活，發掘藝術價值，兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會積極配合文化推展政策，除支持推動國際藝術交流機會，更努力推廣臺灣在地文化，如贊助歌仔戲舞台劇「嘉慶君遊台灣」、春節前夕舉辦名師揮毫贈春聯、與知名交響樂團共同舉辦音樂會等活動，由企業帶頭響應與民眾共創文化行動，更於 112 年獲頒文化部第 16 屆文馨獎「常設獎－金獎」榮耀，推廣本土藝文之用心深受肯定。