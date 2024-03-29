search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

到澎湖看奈良美智！兆豐銀支持《朦朧潮濕的一天》在台巡展

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 10:19

cover image of news article
兆豐銀行總經理暨兆豐銀行文教基金會副董事長胡光華前往澎湖出席日本藝術家奈良美智《朦朧潮濕的一天》十年巡迴計畫澎湖站開幕記者會（圖:兆豐銀提供）

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會為鼓勵國際藝術家來台交流與對話，共同支持奈良美智《朦朧潮濕的一天》在台巡迴十年計畫，繼去（112 ）年第一站於高雄，第二站將於 3 月 29 日至 9 月 1 日在澎湖開拓館展開為期半年的特展。

兆豐銀行曾於 110 年支持《奈良美智特展》在台北、高雄、台南的巡迴展出，獲得熱烈迴響。為延續這份感動，112 年旋即開始贊助《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》巡迴展覽計畫，由日本藝術家奈良美智先生帶著靈感源自台灣的作品《朦朧潮濕的一天》在高雄內惟藝術中心啟程旅行，除作品展示外，藝術家本人更透過座談對話與青年學子互動，深化台日交流。

今年來到旅行計畫的第二站—澎湖開拓館，這次除了展出該幅作品外，奈良美智先生還帶來多張精彩手稿、攝影作品，其中更有首度在台展出的陶器作品，非常令人期待。

為使藝術走進大眾生活，發掘藝術價值，兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會積極配合文化推展政策，除支持推動國際藝術交流機會，更努力推廣臺灣在地文化，如贊助歌仔戲舞台劇「嘉慶君遊台灣」、春節前夕舉辦名師揮毫贈春聯、與知名交響樂團共同舉辦音樂會等活動，由企業帶頭響應與民眾共創文化行動，更於 112 年獲頒文化部第 16 屆文馨獎「常設獎－金獎」榮耀，推廣本土藝文之用心深受肯定。

兆豐銀行暨兆豐銀行文教基金會董事長雷仲達表示，兆豐銀行將致力於提升品牌競爭力與價值，與兆豐銀行文教基金會攜手共進，以自身影響力支持各項藝文與公益活動，努力實現企業永續發展與促進社會福祉的目標。






Empty