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鉅亨速報

營收速報 - 智通(8932)4月營收1.35億元年增率高達104.95％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31

智通(8932-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.35億元，年增率104.95%，月增率12.53%。

今年1-4月累計營收為4.40億元，累計年增率46.09%。

最新價為132.5元，近5日股價上漲11.59%，相關其他類指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-21 張
  • 外資買賣超：-39 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 1.35億 105% 13%
24/3 1.20億 11% 17%
24/2 1.03億 47% 27%
24/1 8,116萬 44% 28%
23/12 6,350萬 117% -40%
23/11 1.05億 205% 46%

智通(8932-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為各種拉鍊、拉鍊配件、拉鍊機零件之製造加工買賣。前項產品之進出口貿易。委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租及出售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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