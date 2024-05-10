營收速報 - 智通(8932)4月營收1.35億元年增率高達104.95％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31
今年1-4月累計營收為4.40億元，累計年增率46.09%。
最新價為132.5元，近5日股價上漲11.59%，相關其他類指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-21 張
- 外資買賣超：-39 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|1.35億
|105%
|13%
|24/3
|1.20億
|11%
|17%
|24/2
|1.03億
|47%
|27%
|24/1
|8,116萬
|44%
|28%
|23/12
|6,350萬
|117%
|-40%
|23/11
|1.05億
|205%
|46%
智通(8932-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為各種拉鍊、拉鍊配件、拉鍊機零件之製造加工買賣。前項產品之進出口貿易。委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租及出售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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