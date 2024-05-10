韓媒：三星跟隨蘋果停止自駕研究 人員轉到機器人領域
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:40
據韓媒《Business Korea》報導，繼蘋果 (AAPL-US) 後，三星電子也停止了自動駕駛汽車研究，為「自動駕駛時代」踩下了煞車。
報導引述業內人士消息，負責三星中長期發展的三星先進技術研究院 (SAIT)，已經將自動駕駛排除在研究項目之外，將開發人員轉移到機器人領域，作為三星中長期發展的一部分。
三星去年成功完成了超過 200 公里路段的「無人駕駛」及相關技術，但業界反應不一。過去一段時間，全球企業因開發困難超預期、業務盈利能力不足等因素，多家企業放棄完全自動駕駛，影響了三星的決定。
今年 2 月初，蘋果停止了「Apple Car」的開發，並解散了負責自動駕駛電動車研究的特別計畫小組。不過，近期外媒報導預測，蘋果可能會透過與電動車新創公司 Rivian 的合作，來繼續開發。
一位業內人士表示，「三星效仿蘋果停止自動駕駛汽車研究，似乎是因為技術實現困難，且與投資相比缺乏顯著回報。」
自動駕駛技術領先的特斯拉 (TSLA-US) 也面臨審查。據報導，特斯拉正在接受美國聯邦檢察官的調查，罪名是「電匯欺詐」和「證券欺詐」，前者適用於誤導消費者，後者適用於欺騙證券投資者。
特斯拉的 FSD 系統與 Autopilot 一起出售，可協助轉向、煞車和變換車道，但不是完全自動駕駛系統。然而，特斯拉執行長馬斯克在 2022 年推出 FSD 之前發表的聲明，卻稱人們可以「在不碰方向盤的情況下」用車，被懷疑誇大其功能，引發調查。
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