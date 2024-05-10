軟銀Q4料再陷虧損 分析師估大規模收購案將至股價逆勢漲近2%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-10 15:10
日本軟銀集團將在下周一 (13 日) 公佈 2023 財年第四季財報，市場預估軟銀在 3 月為止一季將再度陷入虧損，即便旗下核心投資安謀(ARM-US) 等科技股在本季表現良好。
今年 2 月，軟銀持有 9 成股份的安謀股價大漲近一倍，此前強勁的業績令投資人對安謀採用生成式 AI 帶來的預期收益感到興奮，但由於安謀是軟銀的全資子公司，股價不會計入軟銀的利潤。
但軟銀其他上市資產在本季的表現好壞各半，Coupang 和 DoorDash(DASH-US) 的股價上漲，但滴滴全球 (DIDI-US) 跟 Grab(GRAB-US) 下跌，IPO 市場依舊低迷，這讓分析師對軟銀未上市科技新創投資組合的獲利前景感到不確定。
根據接受 LSEG 調查的兩位分析師的平均預期，軟銀在第四財季將淨虧損 720 億日元 (約 4.627 億美元)，遠遜於前一季淨獲利 9850 億日元。
軟銀管理層表示，已準備好進行新的成長型投資，但強調將採取謹慎態度。
在去年 12 月為止一季裡，新的投資很少，但分析師表示，一項大規模收購案可能即將到來，就像 2016 年軟銀斥資 320 億美元收購安謀一樣。
根據野村證券信貸分析師 Shogo Tono 的計算，軟銀可透過將手頭上截至 2023 年底的流動性、3 月發行的債券收益以及就其安謀持股的保證金貸款進行談判，籌募至多 300 億美元資金。
不過，即便安謀股權可讓大規模收購案成為可能，但若市場情緒轉向，安謀在軟銀投資組合中的主導地位將構成風險，進而影響軟銀的價值和融資能力。
目前，安謀的估值溢價遠高於輝達 (NVDA-US) 等競爭對手，但一些分析人士提出示警。根據 Moningstar 分析師 Javier Correonero 估計，安謀的公允價值為每股 57 美元，但近期股價交易區間約為每股 100 美元。
投資人對安謀周三 (8 日) 發布的季度財測數字感到失望，導致股價隔日開盤暴跌 8.5%，終場跌幅縮小至收黑 2.34%。
軟銀今 (10) 日收漲 1.82% 至每股 7877 日元，結束連兩日下跌頹勢。
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