軟銀Q4料再陷虧損 分析師估大規模收購案將至股價逆勢漲近2%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-10 15:10

日本軟銀集團將在下周一 (13 日) 公佈 2023 財年第四季財報，市場預估軟銀在 3 月為止一季將再度陷入虧損，即便旗下核心投資安謀(ARM-US) 等科技股在本季表現良好。

今年 2 月，軟銀持有 9 成股份的安謀股價大漲近一倍，此前強勁的業績令投資人對安謀採用生成式 AI 帶來的預期收益感到興奮，但由於安謀是軟銀的全資子公司，股價不會計入軟銀的利潤。

根據接受 LSEG 調查的兩位分析師的平均預期，軟銀在第四財季將淨虧損 720 億日元 (約 4.627 億美元)，遠遜於前一季淨獲利 9850 億日元。

軟銀管理層表示，已準備好進行新的成長型投資，但強調將採取謹慎態度。

在去年 12 月為止一季裡，新的投資很少，但分析師表示，一項大規模收購案可能即將到來，就像 2016 年軟銀斥資 320 億美元收購安謀一樣。

根據野村證券信貸分析師 Shogo Tono 的計算，軟銀可透過將手頭上截至 2023 年底的流動性、3 月發行的債券收益以及就其安謀持股的保證金貸款進行談判，籌募至多 300 億美元資金。

不過，即便安謀股權可讓大規模收購案成為可能，但若市場情緒轉向，安謀在軟銀投資組合中的主導地位將構成風險，進而影響軟銀的價值和融資能力。

目前，安謀的估值溢價遠高於輝達 (NVDA-US) 等競爭對手，但一些分析人士提出示警。根據 Moningstar 分析師 Javier Correonero 估計，安謀的公允價值為每股 57 美元，但近期股價交易區間約為每股 100 美元。

投資人對安謀周三 (8 日) 發布的季度財測數字感到失望，導致股價隔日開盤暴跌 8.5%，終場跌幅縮小至收黑 2.34%。