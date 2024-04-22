「大企業病」發作中！三星急令高管周休一天應對業務競爭力下滑

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 09:17

南韓三星電子上周五 (19 日) 宣布旗下所有部門高階主管將實施「週休一日」休假制度，最快本周開始，以因應業績無法達標的困境，三星去年許多主要部門業績都不如預期，像是半導體業務去年虧損 15 兆韓元，高頻寬記憶體（HBM）市場輸給競爭對手 SK 海力士。

《日經新聞》報導，昔日靠著藉掌門人決策能力跟勤奮工作企業文化成為電子業巨頭的三星，如今手機和半導體業務被蘋果和台積電甩開，在家電和顯示器領域市佔率也遭中國競爭對手不斷蠶食。作為中興鼻祖的上代會長所培育的業務獲利縮減，業務革新也毫無進展，三星的停滯似乎也反映出南韓經濟現狀。

報導指出，三星正換上了「大企業病」，去年三星曾有員工向主管提出生產過程良率改善的創意想法，但主管回答改善方案無先例恐難獲通過，該員工覺得就是因為沒先例而想要挑戰，但此想法最終依然作罷，主要因為常務以上的三星董事任期僅 1 年，短期內未取得成果就不會獲得續約，因此在董事們紛紛追求短期成果，缺乏讓一線技術人員挑戰研發的風氣，一些技術人員更因此跳槽至積極採用新創意的 SK 海力士。

SK 海力士這樣的企業文化也帶來成果，因 AI 熱潮而被熱烈追捧的 HBM 需求猛增，加上該公司跟 AI 晶片巨擘輝達深化關係，在 HBM 領域領先三星，DRAM 是三星的搖錢樹，1992 年超過東芝後，在過去 30 多年裡一直保持全球第一地位，過去從未讓其他競爭企業在尖端產品上領先過。

但對 AI 熱潮判斷失誤，使得三星業績在去年第三季被 SK 趕上，雖然去年第四季以東山再起為目標喊出大口號，拿出庫存奪回市佔率，但曾經的記憶體王者已經不再從容。

除記憶體外，三星競爭力下降的業務還有智慧手機，按供貨量計算的世界第一寶座去年被蘋果奪下，結束三星 10 多年的全球龍頭地位，且在 2030 年成為世界第一而開展代工等業務的系統半導體領域中，三星也被台積電遠遠甩開，並被美國英特爾追趕。

在家電和顯示器領域，中國競爭對手不斷提高份額，三星的現狀是四大主力業務的獲利能力都在逐漸減弱。

過去三星經營戰略的核心是學習日本，但隨著 2000 年代在電視機、半導體、顯示器及手機領域打敗日本大型電機企業躋身世界頂尖之列後，沒有任何領先的企業可供三星學習。

上一代領導者、前會長李健熙率領的三星不斷更新業務，持續實現成長，並在 2010 年曾說出當前業務 10 年後將全部從市場上消失的話，期盼在企業內部樹立危機感，但他不幸在 2014 年病倒，此後 10 年三星銷售額和營業利潤基本上持平表現。

長期分析三星經營的有進投資證券的研究中心負責人李承禹指出，三星曾在投資競爭這種「膽小鬼博弈」（Chicken Game）中持續勝出，但現在競爭規已經改變，需要能描繪新藍圖的經營者。

李健熙長子李在鎔在 2014 年 5 月緊急接班，雖致力於培育藥品代工業務，也一直嘗試變革，包括 2016 年決定收購美國車載零件廠商等，但自 2017 年南韓政權更迭後因涉嫌行賄罪及違反資本市場法，被逮捕並收監此後忙於應對審判，李在鎔無法主導經營，到了今年 2 月才終於擺脫司法風險。