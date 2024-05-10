金價周五持續攀高 有望寫4月以來最佳單周表現

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 14:40

黃金價格周五 (10 日) 繼續走高，有望創下自 4 月初以來最好的單周表現，因為最新的美國經濟數據，提振了聯準會降息的預期。

截至格林威治標準時間 0450，現貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 2353.43 美元，觸及兩周多來的最高點。本周到目前為止，金價已上漲 2.3%。美國黃金期貨上漲 0.9%，至 2360.40 美元。

周四的數據顯示，上周美國初請失業金人數增加超過預期。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，由於一些較疲軟的美國宏觀數據，黃金本周重新煥發活力。繼上周五非農就業數據疲軟之後，首次申請失業救濟人數低於預期，這表明就業市場可能會受到影響。

交易員如今預計，聯準會將於 9 月開始寬鬆周期，較低的利率降低了持有黃金的機會成本。

舊金山聯準銀主席 Mary Daly 周四表示，未來幾個月美國通膨走向存在「相當大」的不確定性。

其他地方，一名以色列高級官員表示，在開羅舉行的最新一輪旨在停止加薩敵對行動的間接談判已經結束，以色列將繼續在拉法的行動。