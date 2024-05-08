黃金頻創天價 該如何布局最好？一文就懂投資眉角

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 08:40

黃金投資四大管道比一比

今年以來，黃金價格漲不停，4 月 12 日創下每盎司 2,377 美元的歷史新天價，花旗銀行更預估，未來 6~18 個月，可望漲至 3,000 美元。由於近期中東戰事再起，黃金買氣居高不下，若有意進軍黃金市場，有哪些管道？

圖為芝商所黃金期貨 6 月合約價格走勢，數據截至 4 月 19 日

投資黃金有很多種方式，包括買賣黃金現貨、黃金礦業股票、黃金存摺、黃金基金、黃金 ETF、黃金期貨、黃金差價合約等七種方式，以下介紹最多投資人使用的四大方式：

一是黃金存摺：到銀行開立黃金存摺帳戶，透過單筆申購、定期定額等方式買黃金，並且存入黃金存摺帳戶；亦可將存摺內的黃金回賣給銀行，或者依銀行黃金現貨規格提領實體黃金。優點是可以小額交易、風險較低，但只能特定時段買賣，缺乏投資彈性，也較無法即時因應國際突發事件。

二是黃金基金：由資產管理公司發行的黃金基金，涵蓋多家黃金開採公司股票，優點是由專業團隊操盤，且可以透過一籃子股票分散投資風險，不用花太多時間研究，但相對每年必須額外支付經理費和管理費。

三是黃金 ETF：性質與黃金基金很像，也是投資一籃子股票的概念，只不過基金是主動式投資，由經理人主動挑選個股；ETF 是屬於被動式投資，主要追蹤黃金相關指數，同樣也需支付管理費、保管費等費用。

四是黃金期貨：買賣黃金期貨合約，有不同期限合約可供選擇，合約到期前必須平倉，或換成新的期貨合約。可以雙向交易，投資靈活度高，交易成本也較低，並且提供保證金制度，可以藉由槓桿放大獲利，反之損失亦然，因此要嚴格控制風險。此外，近 24 小時的交易，讓投資人可以在重大事件發生時（例如中東戰事、美國選舉），即時採取行動。

黃金新高水位 多空靈活操作尤佳

現階段黃金正處於歷史相對高點，許多投資人難免會擔心，此時進場會不會被割韭菜？該採取何種投資策略較好？

上述四種投資方式，黃金存摺、黃金基金、黃金 ETF 等三種方式，只能做多，無法做空，在目前黃金價格高水位的情況之下，投資難度升高，一不小心買在高點，或有可能長住套房。以此來看，多空皆可操作的黃金期貨投資靈活度較高，兼具避險與套利功能，很適合目前震盪劇烈的環境；而且交易量與流動性佳，例如芝商所的黃金期貨合約，每天成交量約 2700 萬盎司，相當於 30 倍的 SPDR 黃金 ETF。目前國際局勢詭譎，黃金期貨全天候交易特性，將可以讓投資人即時因應市場變化。

特別是芝商所推出了微型黃金期貨合約，提供小資族入門黃金市場很好的管道。因為微型黃金期貨合約 (10 金衡盎司) 規模僅為黃金期貨合約 (100 盎司) 的 1/10，保證金更低，交易費也更少，但依然提供同樣的靈活性、安全性和保障，很適合個人投資者。此外，微型黃金期貨合約亦可與黃金期貨合約進行 10：1 的保證金抵消。無論是希望微調黃金部位，抑或以較小資金嘗試交易相關市場，微型黃金期貨合約都是很適合的工具 。

簡單三步驟交易黃金期貨

如何交易芝商所提供的黃金期貨和各種海外期貨？簡單三個步驟即可完成下單！

Step 1. 開立期貨戶

Step 2. 期貨入金

Step 3. 下單交易