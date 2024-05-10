〈貴金屬盤後〉全球央行邁向降息 地緣政治風險加劇 支撐黃金走高

鉅亨網編譯許家華 2024-05-10 07:05

由於數個主要央行決定降息或表態降息意願，有利於不孳息的資產，黃金價格周四 (9 日) 走高，交易價約在 2320 美元左右。

降息可降低持有黃金的機會成本，提高黃金的投資吸引力，因此有利金價。反之，延後降息恐不利黃金。

全球央行降息 推升金價

瑞典央行自 2016 年以來首次降息 0.25% 至 3.75%；英國央行 (BoE) 以 7 比 2 的微弱優勢投票決定維持利率不變，但較先前會議 8 比 1 的決議多了一票支持降息，顯示決策者降息意願增強。

此外，瑞士央行 (SNB) 是首個在 3 月會議上降息的主要央行，而澳洲儲備銀行 (RBA) 在上次政策會議上的鴿派立場令市場感到驚訝。歐洲央行 (ECB) 幾乎保證將在 6 月啟動降息。

中國數據和需求前景推動金價上漲

中國 4 月出口年增 1.5%，高於預期，且反轉上個月的 7.5% 降幅，進口年增 8.4%，同樣高於預期的 5.4%，也扭轉上個月 1.9% 的降幅。此數據提振黃金價格，因為中國是全球黃金市場的主要參與者，因此該國強勁的經濟數據會影響其估值。

世界黃金協會強調亞洲和央行的需求

世界黃金協會 (WGC) 的報告指出，雖然印度需求下降，黃金期貨市場的吸收量趨於平緩，但中國需求和美國 ETF 流量轉為正值，「加入了對亞洲 ETF 的強勁需求」。

該報告強調了央行作為主要買家的重要性以及地緣政治風險。「金價在 4 月創下歷史新高，但在月底​​回落：中國的購買和各國央行似乎是支撐的主要推動力。」

美國前景可能限制上行空間

由於美國聯準會 (Fed) 尚未準備好降息，黃金價格恐難以獲得牽引力。與其他央行相比，Fed 的不同立場也令美元走強，為以美元計價的金價帶來另一個阻力。

儘管上周的美國非農就業數據顯示美國勞動市場疲軟，暗示 Fed 可望較預期更早降息，但之後 Fed 官員的評論顯示，Fed 仍不願降息。

波士頓 Fed 總裁 Susan Collins 周三稱，通膨似乎需要「比之前預期更長的時間」才能回落，表明 Fed 需要更長時間維持高利率。

與此同時，明尼阿波利斯 Fed 主席 Neel Kashkari 表示，為了抑制通膨，利率可能必須在「較長一段時間內」保持在當前水準。

以市場為基礎的聯準會未來利率決策機率衡量工具 CME FedWatch 工具顯示，9 月或更早降息的可能性為 65%（低於一週前的 85%），而 11 月降息可能性自先前近 100% 下降至 78%。

技術分析：金價從區間頂部阻力位回落

黃金價格已重新測試並從 2326 美元左右的小區間上限回調，目前在 4 小時圖表上的 200 和 50 簡單移動平均線 (SMA) 2310 美元附近找到了支撐。