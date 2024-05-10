去年台灣遭詐騙53億！18-23歲最好騙 第一銀行深入校園教育學子阻詐

內政部警政署統計資料顯示，18 至 23 歲之年輕族群，是詐騙案件受害者最多的年齡層，此外，投資詐騙在 2023 年所造成的財損累積超過新台幣 53 億元，第一銀行以活潑、淺顯易懂的方式向大學生傳遞金融專業知識及反詐觀念，並由中央大學財金系教授暨第一銀行獨立董事黃瑞卿，與第一銀行法令遵循處處長金佩華，以貼近學子身邊的新聞案件，如近期的澳豐基金投資詐騙案，以及 AI 在詐騙工具上之應用，解釋投資詐騙的演進與手法，期盼藉此提升全民防詐免疫力。