去年台灣遭詐騙53億！18-23歲最好騙 第一銀行深入校園教育學子阻詐
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-10 13:52
第一銀行為守護客戶財產，積極落實各項反金融詐騙措施，在 2023 年成功攔阻詐騙案件共計 365 件，為民眾守下金額逾新臺幣 2 億元，阻詐案件數及金額較 2022 年成長逾 6 成，更持續前進校園宣導防詐，昨 (9) 日於國立中央大學舉辦反金融詐騙校園說明會，將防詐意識向下擴及至莘莘學子。
內政部警政署統計資料顯示，18 至 23 歲之年輕族群，是詐騙案件受害者最多的年齡層，此外，投資詐騙在 2023 年所造成的財損累積超過新台幣 53 億元，第一銀行以活潑、淺顯易懂的方式向大學生傳遞金融專業知識及反詐觀念，並由中央大學財金系教授暨第一銀行獨立董事黃瑞卿，與第一銀行法令遵循處處長金佩華，以貼近學子身邊的新聞案件，如近期的澳豐基金投資詐騙案，以及 AI 在詐騙工具上之應用，解釋投資詐騙的演進與手法，期盼藉此提升全民防詐免疫力。
第一銀行發揮金融專業職能，善盡社會責任，向同學們傳遞預防金融詐騙知識，未來將持續落實金融及法遵專業，從校園扎根推動反詐宣導，讓民眾及同學更加熟悉金融反詐騙相關知識，善盡金融守門員的責任，以達全民反詐騙之國家目標。
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