〈喜迎金龍年〉輔信小金雞暄達醫學 力拚2月底登興櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-10 10:20

輔信 (2405-TW) 近年積極布局醫療領域，旗下小金雞暄達醫學其主力產品醫療級氣墊床等業務持續增溫，加上海外市場有所斬獲，暄達醫學已於去年 11 月順利通過 IPO 申請，力拚 2 月底登上興櫃。

輔信總經理鄭瑋勳日前指出，暄達醫學的可塑性高，是集團重要的成長動能，今年占集團營收比重可望提升至 22%。鄭瑋勳表示，暄達醫學去年 11 月已通過 IPO 申請，預計 2 月底送件興櫃，並在 2 月底 3 月初掛牌，6 個月後往上櫃邁進。

暄達醫學主力產品為醫療級氣墊床，近年也打入歐洲、北美等地區的醫療照護市場。近期也在中東地區規模最大的醫療展 Arab Health 中，展示最新交替式壓力氣墊床以及負壓傷口治療機，積極搶攻中東醫材市場商機。

暄達醫學最新研發的翻身氣墊床 TheraFlo Turn，整合床管交替式壓力調節與 20 至 30 度的翻轉功能，除可提供患者合適的減壓效果外，同時也能協助久臥患者的側身擺位活動。