中匈聯合聲明：建立新時代全天候全面戰略夥伴關係

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 10:30

應匈牙利總統和總理邀請，中國國家主席習近平周三 (8 日) 起赴匈牙利展開為期三天的國事訪問，雙方均給予 2017 年建立的全面戰略夥伴關係高度評價，並同意深化互利合作，將現有全面戰略夥伴關係升級為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」。

共同聲明指出，兩國同意積極利用多邊場合，為兩國領導人舉行會晤，發揮領導人往來的戰略引導作用，加強各層級的交流與合作。

此外，雙方一致認為共建一帶一路的倡議富有成果，在促進兩國經濟發展和改善民生方面發揮了積極作用。為了充實「新時代全天候全面戰略夥伴關係」的內涵，雙方致力於在共建一帶一路倡議和匈牙利「向東開放」政策框架下加強戰略對接，並強化經濟發展政策交流合作。

政治方面，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整性。中國尊重匈方自主選擇符合本國國情的發展道路和內外政策，支持維護國家穩定、促進經濟發展所做的努力。匈牙利政府則奉行一個中國原則，稱中國人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，反對以任何形式破壞中國國家統一的分裂行為。

投資方面，中國將繼續鼓勵自家企業赴匈牙利投資，共同推進在潔淨能源、人工智慧、行動通訊技術、核能與核技術等新興領域的合作，同時積極推動匈塞鐵路項目，促進中匈互聯互通和貿易往來。