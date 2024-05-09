習近平抵達布達佩斯 開始對匈牙利進行國是訪問

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 14:00

中國國家主席習近平周三（8 日）晚間乘專機抵達布達佩斯，應匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，對匈牙利進行國是訪問。

據《參考消息》報導，習近平乘坐的專機進入匈牙利領空後，匈牙利兩架戰機升空護航。專機抵達布達佩斯國際機場時，匈牙利總理歐爾班夫婦、外長西雅爾多等政府高級官員到機場接機。

兩國領導人夫婦握手致意，歐爾班總理向彭麗媛教授獻花。禮兵在紅毯兩側列隊致敬。兩名身著民族服裝的匈牙利兒童向習近平夫婦獻上麵包和鹽，用傳統禮節歡迎最尊貴的客人。

匈中雙語學校的學生向習近平夫婦獻花，並用中文說：「歡迎您來到匈牙利」。少年兒童跳起歡快的民族傳統舞蹈查爾達什舞曲，歡迎習近平到來。

習近平指出，很高興應舒尤克總統和歐爾班總理盛情邀請，進行國是訪問。中匈兩國是相互信賴的好朋友、好夥伴。近年來，雙方高層交往密切，互信水準不斷提高，共建「一帶一路」合作成果豐碩，人文交流豐富多彩，在國際和地區事務中緊密協調和配合，為相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係樹立典範。

習近平說，今年是中匈建交 75 周年，兩國關係發展迎來重要契機。他期待拜會舒尤克、歐爾班等匈牙利領導人，共同規劃兩國合作發展新藍圖，引領中匈關係朝更高水準邁進。