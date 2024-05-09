塞爾維亞盛大排場迎接習近平 兩國宣布新時代中塞命運共同體首期六項舉措

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 10:00

中國國家主席習近平周三（8 日）在貝爾格勒出席塞爾維亞總統武契奇舉行的盛大歡迎儀式，雙方舉行會談，共同簽署聲明，宣布深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，建立新時代中塞命運共同體。兩國元首在共見記者時還宣布中塞命運共同體首期六項舉措。

據《新華社》報導，周三上午，習近平與武契奇在會談前共同走上塞爾維亞大廈平台，習近平向民眾揮手致意。

「感謝你們這麼多人來歡迎我們塞爾維亞的鐵桿朋友習近平主席。」武契奇同習近平並肩而立，向現場民眾說，習近平在塞爾維亞受到了特別的尊重。

「我為那個場面所震撼，也深受感動。」習近平在與武契奇會談後共見記者時，特別提到這一幕。

中國外交部發言人華春瑩在社交媒體上發布多條圖文，其中一條配文稱：「20,000 名塞爾維亞人歡迎習主席到訪，他們歡呼『中國！塞爾維亞！』」

歡迎儀式結束，習近平同武契奇舉行會談。習近平強調，中塞鐵桿友誼歷經國際風雲變幻考驗，有著深厚歷史底蘊、堅實政治基礎、廣泛共同利益、扎實民意根基。

習近平說，近年來雙方共同引領兩國關係實現跨越式發展，取得歷史性成就。特別是 2016 年中塞建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊關係內涵更加豐富、外延持續拓展，已經成為中國同歐洲國家間友好關係的典範。

當天兩國元首共同宣布深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，建立新時代中塞命運共同體，並宣布中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期六項舉措：

一是在雙方共同努力下，中塞自由貿易協定將於今年 7 月 1 日正式生效；

二是中方支持塞爾維亞承辦 2027 年專業類世博會，屆時將派團參展，鼓勵中國企業參與相關建設項目；

三是中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品；

四是中方將在未來三年支持 50 名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流；

五是中方將在未來三年邀請 300 名塞爾維亞青少年赴華學習；