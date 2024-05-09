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塞爾維亞盛大排場迎接習近平 兩國宣布新時代中塞命運共同體首期六項舉措

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 10:00

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中國國家主席習近平周三在貝爾格勒出席塞爾維亞總統武契奇舉行的盛大歡迎儀式，（圖：新華社）

中國國家主席習近平周三（8 日）在貝爾格勒出席塞爾維亞總統武契奇舉行的盛大歡迎儀式，雙方舉行會談，共同簽署聲明，宣布深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，建立新時代中塞命運共同體。兩國元首在共見記者時還宣布中塞命運共同體首期六項舉措。

據《新華社》報導，周三上午，習近平與武契奇在會談前共同走上塞爾維亞大廈平台，習近平向民眾揮手致意。

「感謝你們這麼多人來歡迎我們塞爾維亞的鐵桿朋友習近平主席。」武契奇同習近平並肩而立，向現場民眾說，習近平在塞爾維亞受到了特別的尊重。

「我為那個場面所震撼，也深受感動。」習近平在與武契奇會談後共見記者時，特別提到這一幕。

中國外交部發言人華春瑩在社交媒體上發布多條圖文，其中一條配文稱：「20,000 名塞爾維亞人歡迎習主席到訪，他們歡呼『中國！塞爾維亞！』」

歡迎儀式結束，習近平同武契奇舉行會談。習近平強調，中塞鐵桿友誼歷經國際風雲變幻考驗，有著深厚歷史底蘊、堅實政治基礎、廣泛共同利益、扎實民意根基。

習近平說，近年來雙方共同引領兩國關係實現跨越式發展，取得歷史性成就。特別是 2016 年中塞建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊關係內涵更加豐富、外延持續拓展，已經成為中國同歐洲國家間友好關係的典範。

當天兩國元首共同宣布深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，建立新時代中塞命運共同體，並宣布中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期六項舉措：

一是在雙方共同努力下，中塞自由貿易協定將於今年 7 月 1 日正式生效；

二是中方支持塞爾維亞承辦 2027 年專業類世博會，屆時將派團參展，鼓勵中國企業參與相關建設項目；

三是中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品；

四是中方將在未來三年支持 50 名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流；

五是中方將在未來三年邀請 300 名塞爾維亞青少年赴華學習；

六是中方歡迎塞方增開貝爾格勒至上海直航航線，鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格勒至廣州直航航線。






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