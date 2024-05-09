習近平訪歐第三天 四大看點
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 09:00
從法國首都巴黎，到法國西南部塔布，再到塞爾維亞首都貝爾格勒，這是中國國家主席習近平訪歐第三天（周二，7 日）的行程。
外婆的故鄉
習近平周二中午抵達省會塔布的機場時，提前抵達機場的法國總統馬克宏夫婦，率地方政府代表接機，歡迎習近平夫婦訪問對他具有特殊意義的上比利牛斯省。
馬克宏為何特別邀請習近平來這裡？
據《央視》報導，馬克宏年幼時曾和外婆住在上比利牛斯省。這裡承載了他難忘的童年時光。
馬克宏與外婆感情深厚。他曾在自傳裡說，小時候外婆會陪他閱讀，教會了他語法、歷史、地理、鋼琴。外婆對馬克宏的文學審美，甚至政治理念都影響頗深，直到現在他仍會時常回外婆的故鄉。
馬克宏 2022 年連任後做的第一件事，就是去比利牛斯山脈。他曾說：「我愛這片山，有機會就會來這裡看看，讓內心歸於平靜。」
高山流水遇知音
馬克宏夫婦在圖爾馬萊山口「牧羊人驛站」迎接習近平夫婦，共同欣賞村民表演的具有濃郁南法風情的牧羊人之舞，並同他們合影。
去年 4 月，習近平和馬克宏在廣州松園共賞千年古琴演奏《高山流水》。「只有『知音』才聽得懂這首曲子」，習近平的話意味深長。
圖爾馬萊，在當地古語中意為「遙遠的山」，呼應了餘音繞梁的松園琴曲。這次會晤，延續了「高山流水遇知音」的外交佳話。
中法戰略溝通
面對風雲變幻的國際形勢，中法領導人坦誠深入的戰略溝通尤為必要。
習近平對馬克宏說，期待同馬克宏經常交往，共同努力，引領中法關係和中歐關係健康穩定發展，為這個變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。
馬克宏表示，期待同習近平保持密切溝通，為維護歐洲和世界的和平穩定發揮積極作用。
塞爾維亞戰機升空護航
習近平在周二晚間乘專機抵達貝爾格勒，時隔八年再次訪問塞爾維亞。
習近平乘坐的專機進入塞爾維亞領空後，兩架戰機升空護航。
塞方以最高規格迎接習近平到訪。前往機場迎接的政要陣容強大，包括塞爾維亞總統武契奇夫婦、前總統尼科利奇夫婦、前議長布爾納比奇、總理武切維奇、外長久里奇。
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