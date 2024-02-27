〈財報〉公用事業公司Sempra上季獲利略高於預期 調升資本支出

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-27 21:44

美國公用事業公司 Sempra (SRE-US) 周二 (27 日) 公布第 4 季獲利略高於預期，受惠於其潔淨能源技術部門的收益成長。

該公司還將其 5 年資本支出計畫增加 20%，達到 480 億美元；其中超過 90% 的資金集中在加州和德州部門。

該公司開發、投資和營運清潔能源基礎設施的部門 Sempra 基礎設施上季獲利 1.31 億美元，而去年同期為虧損 8200 萬美元。

該領域預計將受益於拜登總統的氣候政策，承諾在 2030 年將溫室氣體排放量減少一半。

根據 LSEG 的數據，該公司截至 12 月 31 日當季調整後獲利為每股 1.13 美元，高於分析師平均預期的每股 1.12 美元。

總部位於聖地牙哥的 Sempra 預計 2024 年每股獲利在 4.6 至 4.9 美元間，之前預測為每股 4.55 至 4.9 美元。

根據 LSEG 數據，該公司截至 12 月 31 日當季營收 34.9 億美元，較上年增加 1%，低於分析師平均預期的 38.7 億美元。

本季營運和維護費用增加，獲利略有壓力，較上年同期成長 16%，達到 15 億美元。