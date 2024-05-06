〈焦點股〉股利行情強強滾 中信金強漲4%改寫逾19年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-06 10:37

台股即將進入除權息旺季，今年金融股重返榮耀，24 檔合計將發出 2440 億元現金股利，可望注入一波活水，中信金 (2891-TW) 為目前唯一一家現金殖利率超過 5% 的金控，今 (6) 日吸引大量買盤湧入，股價強漲超過 4%，最高觸及 36.35 元，再創逾 19 年新高，整體金融股交投熱絡。

中信金以往也是存股族青睞的標的之一，雖然 2023 年度發放股利讓股民失望，日前董事會通過每股配發 1.8 元現金股利，創 19 年以來新高，在金融股中表現居前段班，可謂一吐悶氣，激勵上周股價一度攻上漲停板，讓外界相當驚豔。

中信金 2023 年稅後純益 560.81 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.82 元，預計發放現金股利 35.19 億元，盈餘配發率為 63.8%，略低於 2022 年度的 64.5%。

上市金融類股指數今天盤中上漲超過 2%，除中信金外，華南金亦在股利行情帶動下，股價勁揚超過 4%，元大金、兆豐金、開發金、永豐金等金控股盤中同步上漲超過 2%，整體金融股受到多頭青睞。