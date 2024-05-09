〈台幣〉量能急凍觀望美CPI報告 股匯齊挫連3貶收32.46元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 19:51

國際美元近日持續走強，由於市場靜待美國下周公布最新通膨數據，使得台北匯市整體交投清淡，外資縮手觀望，新台幣兌美元匯率今 (9) 日呈現連續第 3 個交易日走貶，終場貶值 5.2 分，收在 32.46 元，為一周以來的低點，台北及元太外匯總成交值萎縮至 12.445 億美元。

新台幣匯率前一周上演連 6 升，跟隨日元展開強勁反彈，但本周陷入量縮，逾半升幅都回吐。新台幣兌美元今天以 32.41 元開盤後，一度升抵 32.39 元，但美元買盤隨之出籠，外資下午偏向匯出，使得貶勢稍稍擴大，終場 32.46 元，貶 5.2 分。

台北股匯同步收黑，台股早盤在聯發科、鴻海力挺下，最高漲至 20754.61 點，但後繼無力，並在尾盤遭遇賣壓，台積電帶頭下挫，指數終場跌 139.74 點或 0.68%，以 20560.77 點最低點作收，但仍守在所有均線之上。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數上漲 0.04%，主要亞幣普遍走低，韓元貶值 0.63% 最重，日元亦貶 0.32%，新台幣貶 0.16%，新加坡幣微貶 0.01%，而人民幣逆勢升值 0.01%。

匯銀人士指出，美國聯準會今年降息預期重燃，日元再度示弱，美元兌日元升破 155 關口，儘管日本多位官員輪番警告，可能需要採取因應外匯的相關政策，會密切關注近期波動，但美日間龐大的利差，仍使得資金流出，不利日元走勢。