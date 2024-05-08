〈台幣〉日元拖累亞幣走勢 量縮貶幅收斂收32.408元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 18:24

國際美元止跌回升，而日元再度轉弱，回到 155 的價位，整體亞幣偏貶，新台幣兌美元匯率今 (8) 日震盪走弱，一度貶值 1 角，但終場貶幅收斂，收在 32.408 元，貶值 3.8 分，匯市交投仍偏淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.015 億美元。

新台幣兌美元今天今天一開盤即摜破 32.4 元關卡，隨著美元買盤湧現，盤中最低來到 32.471 元，貶值 1.01 角，不過，外資下午轉為匯入，出口商亦進場拋匯，帶動匯價一度回到 32.394 元，終場仍貶 3.8 分，以 32.408 元作收。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數上漲 0.4%，亞幣全面走貶，日圓貶值幅度多達 0.79%、新加坡幣貶 0.27%、人民幣貶 0.15%、新台幣貶 0.12%、韓元及越南盾約貶 0.1%，歐元亦貶值 0.24%。