奇景強攻筆電 TDDI、OLED觸控IC獲採用

驅動 IC 業者奇景光電 (HIMX-US) 今 (18) 日宣布，將在明年初 CES 2024 上，發表一系列搭載於主流 LCD 筆電的 In-Cell Touch TDDI，以及搭載於高階 AMOLED 筆電的 On-cell Touch IC。

奇景指出，過去幾年，In-cell TDDI 整合顯示和觸控功能，成功簡化觸控模組供應鏈，為廠商提供成本優勢，成為主流技術，公司提供業界最全面的 TDDI 解決方案，憑藉多年的 In-cell TDDI 出貨實績，將 TDDI 應用從手機擴展到平板和汽車，現在更進一步地應用在筆電。

此次奇景在 CES 發表的 HX83132，是 In-cell TDDI 技術，用於當前主流 LCD 筆電，不僅在大尺寸、高解析度、低功耗和窄邊框的功能方面有明顯進展，而且提供精準的觸控及感知靈敏度，支援出色的主動筆手寫功能，滿足筆電流暢人機界面的需求，同時大幅提高用戶體驗和工作效率。

奇景 HX83132 TDDI 可以應用於 a-Si TFT、Oxide TFT 與 LTPS 面板技術，支援各種解析度，從 FHD、WQXGA、2.8K、3K 到 4K。

此外，由於 AMOLED 顯示面板支援更輕薄、高亮度、高對比及廣色域顯示特性，在筆電尤其是高階筆電上，OLED 採用率逐漸提高，奇景 OLED 解決方案，包括 AMOLED TCON 和驅動 IC，已量產用於一系列車用面板、平板電腦與筆記型電腦。

奇景此次也將在 CES 2024 上推出一系列業界領先的 On-cell 觸控晶片 HX85200，搭載於 AMOLED 面板，提供更全面的 AMOLED 顯示解決方案，可支援剛性與柔性 OLED 面板，支援更精確觸控和滑順的主動手寫筆功能，將筆電顯示、觸控功能與體驗，進階到更高的水準。