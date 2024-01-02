奇景聯手矽遞科技 首推電池終端AI裝置開發板

奇景光電 (HIMX-US) 今 (2) 日宣布，將攜手深圳矽遞科技 (Seeed Studio) 首次發表由電池驅動終端 AI 裝置開發板(Grove Vision AI Module V2)，採用奇景的 WiseEye2 AI 微控制器，具有強大 AI 推論效能和超低功耗，以電池驅動終端 AI 裝置開發板，提供豐富及全方位 AI 應用開發能力。

奇景 WiseEye 產品已廣泛應用在終端 AI 裝置，新一代 WE2 AI 處理器採用先進 Cortex-M55 和 Ethos U55 架構來設計晶片，相較 WE1 AI 處理器，AI 推理速度提升 32 倍，能源效益提高 50 倍，能夠更高效且極低功耗下，處理各種終端 AI 運算需求。

奇景 WE2 設計採用多層次電源管理結構，並支援動態電壓頻率調整 (DVFS) 技術，實現微安級的超低功耗，WE2 晶片還具備出色的安全功能，搭載物理性晶片指紋 (PUF) 安全機制，確保每顆晶片都擁有獨一無二的身份認證，有助防止未經授權的訪問和防止仿冒，提高晶片的安全性。

同時， WE2 內建的 RSA 和 ECC 硬體加解密引擎，可實現毫秒級的快速安全啟動，進一步確保高效數據的安全傳輸。

奇景 WE2 為 AI 微處理器領域的先驅，相較於傳統 MCU，提供強大的 AI 推論能力及極低的運算功耗，這些優勢使得 WE2 成為矽遞科技終端 AI 裝置開發板的理想選擇。搭載 WE2 的電池驅動終端 AI 裝置開發板，為一個全方位的開發平台，能夠同時滿足軟體和硬體的多元開發需求。

硬體開發方面，該開發板支援 MIPI CSI 攝像頭和麥克風，協助收集影像和聲音數據；此外也提供通用的接口設計，支援多種 IO 拓展介面，使得開發者可以在同一個接口上，接入不同種類的外部設備，大幅提高產品開發的靈活性和便利性。

在軟體開發方面，矽遞科技的電池驅動終端 AI 裝置開發板，不僅提供數十種預先訓練的 AI 模型，還提供了 EdgeLab AI 工具鏈，是功能強大的工具，可用於訓練和部署自訂的 AI 模型。運用此工具鏈，使用者可以根據自己的需求進行 AI 模型訓練，實現更加客製化的 AI 軟體開發。

在系統層面的硬體與軟體的協同工作方面，該終端 AI 裝置開發板，可以與矽遞科技受歡迎的 XIAO 微控制器開發板系列，進行無縫的搭配使用，無需編寫 AI 程式碼 （No-Code AI），就可以將開發板接入到各種家用電器中，更有效率的在家電用品上實現 AI 應用。

矽遞科技產業與應用事業部總經理蔣宇表示，矽遞科技致力於讓科技變得更加平易近人，特別是在視覺 AI 創新方面。矽遞科技對奇景 WiseEye2 HX6538 的推出感到興奮，此次合作彰顯了矽遞科技在視覺機器學習領域耕耘的成果。

奇景 WiseEye 智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，奇景與矽遞科技的合作，將 WE2 技術推向更大的市場範疇，促進終端 AI 裝置領域的進步，以其高速 AI 推論能力、極低耗能和資訊安全的特性，成為開發終端 AI 裝置應用的首選。未來，奇景將持續投資於研發，以確保產品處於業界領先地位。並期待與更多領導廠商與生態鏈合作夥伴，共同推動終端 AI 裝置的發展。