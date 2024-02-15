邑昇1月營收回升 將調整e-bike業務海外銷售策略

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-15 15:06

邑昇實業 (5291-TW) 今 (15) 日公布 2024 年 1 月 8744 萬元，月增 30.62%，年增 11.62%，主要受惠 PCB 農曆春節長假提前拉貨挹注，展望 2024 年，今年邑昇將重新調整腳步，PCB 事業將持續往更高階需求邁進，而 e-bike 業務則強化台灣市場，並積極開拓新的國際市場通路。

邑昇指出，電動輔助自行車 e-bike 方面，邑昇積極因應市場變化，進行 e-bike 事業部策略調整，面對全球節能減碳與永續發展的趨勢，公司強化自有品牌「DOSUN」在台灣市場銷售動能，除提供經典款 CT150、貨車款 e-cargo CG135、公路車款 e-Road RT100 等成熟產品外，兒童款 Bulldoggy 也已於去年底上市，2024 年 3 月自行車展將再推出年度新款，針對多元客戶需求完善全年齡、全方位產品布局。

同時，2023 年 AI 浪潮崛起，其算力需求提升，帶動相關伺服器、超級電腦、工業電腦等高階高頻傳輸設備升級更新，推動 PCB 朝向布線更密集及更多層數發展，而邑昇長期耕耘中高階載板領域，已具備優良成熟之各規格 PCB 產品製造技術，隨電子世代發展日新月異，未來將朝更高層板市場推進，提升高階產品比重，以滿足客戶的客製化需求，同時也將進一步改善精進製程與技術，朝向 PCB 高階精密化發展。

邑昇指出，邑昇 LED 自行車燈自 2023 年第四季起陸續有新訂單挹注，已回歸以往出貨節奏，邑昇在 LED 照明領域掌握研發設計能力，所設計之產品具有高流明與高安全度，為提升市場競爭力，將持續推出新款機種，挹注更多營運動能。