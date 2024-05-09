日本央行會議紀要：成員持鷹派立場 日元貶值或導致更快升息

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 15:20

日本央行 4 月份政策會議的摘要顯示，董事會成員在 4 月的政策會議上，轉向了壓倒性的鷹派立場，委員們正密切關注疲軟對通膨的影響，並認為可能因此加快升息。

摘要顯示，由九名成員組成的董事會中的許多人呼籲穩步升息，因為通膨可能會持久保持，甚至超過央行 2% 的目標。

日本央行行長植田和男本周改變了對日元疲軟影響的態度，強烈指出日元疲軟可能導致日本央行升息。這與他上個月在會後新聞發布會上的講話形成鮮明對比，當時他沒有表現出緊迫感。

日本央行的鷹派訊號幫助減緩了日元的跌勢，在上周東京疑似貨幣干預引發日元飆升後，日元仍然重新走低。

但日元的反彈是短暫的，市場仍然明顯看跌，許多交易員在下周公布的美國通膨數據之前觀望，該數據可能會影響聯準會未來降息的時間。

周四早盤，日元匯率交投於 155.50 日元兌 1 美元，在摘要發布後不久曾一度觸及 155.17。

一位委員在會議摘要中表示，如果日本央行的價格前景得以實現，升息的時間可能會早於金融市場目前的預期。日本央行上個月預計，在始於 2026 年 4 月的財年，一項關鍵的潛在通膨指標將上升 2.1%。

許多市場參與者預計日本央行將在今年稍後升息，但他們對於此後借貸成本上升的速度存在分歧。