日本央行會議紀要：成員持鷹派立場 日元貶值或導致更快升息
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 15:20
日本央行 4 月份政策會議的摘要顯示，董事會成員在 4 月的政策會議上，轉向了壓倒性的鷹派立場，委員們正密切關注疲軟對通膨的影響，並認為可能因此加快升息。
摘要顯示，由九名成員組成的董事會中的許多人呼籲穩步升息，因為通膨可能會持久保持，甚至超過央行 2% 的目標。
一位委員表示，「如果在日元走弱的背景下，基礎通膨繼續偏離基準情景，貨幣政策正常化的步伐很可能會加快。」
日本央行行長植田和男本周改變了對日元疲軟影響的態度，強烈指出日元疲軟可能導致日本央行升息。這與他上個月在會後新聞發布會上的講話形成鮮明對比，當時他沒有表現出緊迫感。
上田周四向議會表示，央行將在制定貨幣政策時，仔細審查日元近期下跌對經濟和通膨的影響。
但日元的反彈是短暫的，市場仍然明顯看跌，許多交易員在下周公布的美國通膨數據之前觀望，該數據可能會影響聯準會未來降息的時間。
一位委員在會議摘要中表示，如果日本央行的價格前景得以實現，升息的時間可能會早於金融市場目前的預期。日本央行上個月預計，在始於 2026 年 4 月的財年，一項關鍵的潛在通膨指標將上升 2.1%。
許多市場參與者預計日本央行將在今年稍後升息，但他們對於此後借貸成本上升的速度存在分歧。
摘要顯示，其他觀點也要求日本央行在某個時間點，表明其減少巨額債券購買，並開始收縮資產負債表的意圖。
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