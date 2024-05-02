日元近日波動劇烈 為強勢美元收割所致？

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 15:30

近來日元匯價呈現劇烈波動，中國新民周刊「海上客」專欄文章指出，這是由強勢美元進行收割所造成的結果。

海上客表示，2022 年以來，聯準會 (Fed) 以激進升息對抗通膨，為全球經濟帶來嚴重的負面溢出效應，這當中又以日元所受的傷害最大。日本央行今年 3 月宣布終止堅守八年的負利率政策，但日元並未因此獲得提振，兌美元匯價仍持續探低，連續多日刷新 1990 年來最低紀錄。

事實上，韓元、馬來西亞令吉等亞洲貨幣走勢都和日元相仿，但表現都沒有像日元那麼慘。

中國社會科學研究院日本研究所二級研究員、全國日本經濟學會常務副會長張季風分析指出，提高利率有可能為日本經濟帶來更負面的影響，例如市場流動性變小，因為有資料顯示，日本政府債務總額在去年超過 1286 兆日元，創下紀錄新高，占國內生產毛額 (GDP) 比重更高達 260%。

張季風指出，在此情況下，調高利率會導致日本財政預算中的公債稅也跟著提高，這會讓日本政府面臨更大的財政壓力。

日元貶值對中國影響

海上客表示，面對美元如此強勢收割，不只是日本，其他亞洲國家的壓力都非常大，甚至有經濟學家認為更大的危機已不遠矣。在此情況下，最好的應對之策是亞洲各經濟體的團結。