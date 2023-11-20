英特磊可轉債募資2億元正式掛牌 用於擴建新廠、升級設備

三五族群英特磊 IET-KY(4971-TW) 為擴建新廠，升級現有機台以及購置新設備，發行無擔保可轉換公司債於 11 月 16 日募資完成，此次可轉換公司債發行總金額為新台幣 2 億元，並於今 (20) 日正式掛牌。

英特磊表示，此次可轉換公司債發行總金額為新台幣 2 億元，發行期間 3 年，發行價格為 100 元，轉換價格則為 62.5 元，該公司 17 日收盤價為 58.8 元。

擴建新廠部分，英特磊指出，新廠其中一部分規劃為硬體構建區，特別設計的廠區將大幅提升公司改裝、升級 MBE 機台的速度與能力。未來更將為主要客戶升級 3 至 4 台的大型 MBE 機台，英特磊預計可帶來上千萬美金的營收，有助提高整體毛利。

近來 AI 話題延燒，董事長高永中進一步表示，磷化銦 (InP) 是重要的半導體材料，常用於製造高速、高效能的元件，如光電二極管以及雷射二極管，這些元件在 AI 硬體中扮演關鍵角色，特別是在資料中心與高性能運算平台，因為這些平台需要高速的數據傳輸以及處理能力進行 AI 演算。

因此，近期英特磊數台磷化銦機台完成升級，高速 PIN 產能也到位。英特磊透露，除原本的量產客戶外，目前也正在接觸數家日系大廠，拓展客源。

銻化鎵磊晶方面，英特磊表示，銻化鎵磊晶目前訂單滿載，將啟動第三台含銻 (Sb-based) 機台，全力生產消化手上訂單。

英特磊今年前十月累計營收 5.52 億元，年減 27.35%。英特磊表示營運已逐漸回溫，隨著市場需求增加以及訂單持續成長，樂觀看後續營運。