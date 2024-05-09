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鉅亨速報

營收速報 - 聯發(1459)4月營收1.10億元年增率高達50.61％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 17:15

聯發(1459-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.10億元，年增率50.61%，月增率-21.64%。

今年前4月累計營收為4.83億元，累計年增率42.88%。

最新價為10.9元，近5日股價下跌-6.15%，相關紡織纖維下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+129 張
  • 外資買賣超：+103 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 1.10億 51% -22%
24/3 1.40億 64% 81%
24/2 7,770萬 -28% -49%
24/1 1.54億 112% 5%
23/12 1.47億 11% 2%
23/11 1.43億 12% -4%

聯發(1459-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種棉麻毛及合成纖維、化學纖維織品之針織加工製造買賣業務。各種針織布、梭織布、染整、染紗、紡紗及紗之買賣。各種合成纖維及其原料及其加工品及化學纖維紗之製造加工及買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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