營收速報 - 聯發(1459)4月營收1.10億元年增率高達50.61％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 17:15
今年前4月累計營收為4.83億元，累計年增率42.88%。
最新價為10.9元，近5日股價下跌-6.15%，相關紡織纖維下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+129 張
- 外資買賣超：+103 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|1.10億
|51%
|-22%
|24/3
|1.40億
|64%
|81%
|24/2
|7,770萬
|-28%
|-49%
|24/1
|1.54億
|112%
|5%
|23/12
|1.47億
|11%
|2%
|23/11
|1.43億
|12%
|-4%
聯發(1459-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種棉麻毛及合成纖維、化學纖維織品之針織加工製造買賣業務。各種針織布、梭織布、染整、染紗、紡紗及紗之買賣。各種合成纖維及其原料及其加工品及化學纖維紗之製造加工及買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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