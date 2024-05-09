營收速報 - 環宇-KY(4991)4月營收1.69億元年增率高達171.94％
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 08:15
今年前4月累計營收為5.15億元，累計年增率171.94%。
最新價為32.85元，近5日股價上漲13.28%，相關半導體類指數上漲0.61%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|168,894
|171.94%
|11%
|2024/3
|152,162
|3.32%
|49.16%
|2024/2
|102,013
|29.58%
|9.4%
|2024/1
|93,244
|107.97%
|-32.31%
|2023/12
|137,760
|-2.11%
|4.87%
|2023/11
|131,368
|40.57%
|-0.91%
環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇