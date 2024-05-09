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鉅亨速報

營收速報 - 環宇-KY(4991)4月營收1.69億元年增率高達171.94％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 08:15

環宇-KY(4991-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.69億元，年增率171.94%，月增率11%。

今年前4月累計營收為5.15億元，累計年增率171.94%。

最新價為32.85元，近5日股價上漲13.28%，相關半導體類指數上漲0.61%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-26 張
  • 外資買賣超：-26 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 168,894 171.94% 11%
2024/3 152,162 3.32% 49.16%
2024/2 102,013 29.58% 9.4%
2024/1 93,244 107.97% -32.31%
2023/12 137,760 -2.11% 4.87%
2023/11 131,368 40.57% -0.91%

環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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