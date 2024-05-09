〈母親節理財術〉職場媽媽打造晚美人生 投保美元利變壽險、重大傷病強化保障

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 13:20

許多媽媽每日在職場和家庭間來回奔波，往往忽略關照自己，且難以抽出時間規劃未來，實現樂活退休的夢想。母親節將至，凱基人壽 (原中國人壽) 提醒職場媽媽關愛自己，不妨依三大目標「建立穩定的退休現金流」、「增強家庭的經濟安全網」、「為未來醫療需求準備充足保險金」來規劃自身及家庭的保障。

根據最新調查顯示，有高達 6 成的女性認為在個人保障及資產配置規劃上，面臨到最主要的挑戰和擔憂來自於市場風險和經濟波動，考量美元在國際金融市場依舊強勢，凱基人壽建議媽媽們可將手上資金運用於「凱基人壽享富年年美元利率變動型終身保險 - 定期給付型」，強化自身保障並將資產多元配置分散風險。

保障內容可依自身需求和經濟能力，選擇 6 年或 10 年不同繳費期間，除享有最低 3000 至最高 600 萬美元終身保障外，符合條件還有機會每年領取生存保險金和享有增值回饋分享金。

若媽媽們希望強化家庭經濟安全網，扮演家中子女最堅強的後盾，建議可投保「凱基人壽基業長鴻美元利率變動型終身壽險 - 定期給付型」，除提供 6 年、10 年及 20 年繳費年期，最高可享有 1000 萬美元身故保障，還可選擇將增值回饋分享金以繳清保險方式增加保險金額，讓愛加倍，給家人們更好的生活保障。

部分職場媽媽長期壓力累積再加上作息不正常，如不幸導致癌症、慢性精神病等重大傷病發生，將造成自己和家人經濟負擔。為了能夠有更好的醫療服務，並支付龐大醫療費用，凱基人壽建議，投保「凱基人壽醫卡幸福重大傷病保險」最高可享有新台幣 500 萬元的保障額度，保障內容囊括全民健保 22 大項重大傷病。