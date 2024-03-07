財長莊翠雲：景氣已從谷底反轉 目前溫和復甦無產業過度集中風險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-07 12:55

立法院財政委員會今（7）日邀請財政部部長莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，面對立委質詢，莊翠雲表示，根據去年至今年一月份出口數字來看，國內景氣顯然已從谷底反轉，目前是呈現「平穩的溫和復甦」，針對產業結構，目前並無過度集中於科技業的風險問題。

國民黨立委林德福詢問莊翠雲對國內的看法，台灣去（2023）年第 4 季出口已轉正成長，各項數據是否顯示國內經濟已走向 U 型反轉，從谷底爬升？莊翠雲指出，今年 1 月出口值達 371.9 億美元，創歷年同月次高，景氣已經從谷底上來，雖國際情勢仍有不可預測因素，但整體是平穩且溫和的復甦。

莊翠雲表示，台灣是出口導向的國家，美、中都是台灣主要出口國，兩國的角力、地緣政治等緊張情勢，都會影響我國出口表現，目前全球貿易值仍平穩上升，對出口是正面的，尤其是 AI 車用電子、新興科技等相關出口都很暢旺。此外，沒有人可以在國際情勢中置身事外，但美中對立已經有段時間，產業界也有應變措施，在國際供應鏈上會自行調整及因應。

根據財政部統計，112 年出口廠商集中度普遍提高，其中前 50 大涵括晶圓代工、IC 設計、封測等電子業者，石化、鋼鐵、筆電、面板等產業大廠，及運輸物流業者，其占比由 38.9% 提高到 51.5%，五年來集中度提高 13.6 個百分點。