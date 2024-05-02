馬斯克點火「自動駕駛」概念股，低基期標的就看「這幾檔」

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 19:30

特斯拉執行長馬斯克最近訪中，帶出一個產業趨勢再次點火加速，就是「自動駕駛」。據中國汽車工業協會公告，特斯拉上海超級工廠生產的所有車型均符合中國汽車數據安全規定。此外，據傳特斯拉與百度達成合作，有望將全自動輔助駕駛（FSD）系統引入中國市場。

股尊勝術老蔡表示，根據摩根史坦利預測，自動駕駛汽車能節省美國每年 1.3 兆美元的花費，其中燃料消耗占 1,690 億美元，車禍的成本占 4,880 億美元，並能提高 6,450 億美元的生產力，自動駕駛技術已成為交通領域及智慧城市的重點發展趨勢。

據 Intel 國際研究機構預測，到 2050 年，自動駕駛將創造出高達 7 兆美元的「乘客經濟」商機，這一數字甚至有望超越當前智慧手機市場的規模，自動駕駛的廣泛應用將融合 6G、低軌衛星、物聯網和人工智能 AI 等尖端科技，為智慧城市的建設注入強大動力，重塑產業格局，為自動駕駛導入電動車帶來前所未有的機遇和潛力。

各國政府也催生對應的法規和標準支援自駕技術發展，如德國、日本允許 L3、L4 車輛上路，並要求 L4 車輛需具備遠程操控功能；美國交由各州政府建立自駕車上路規範。在全球車廠方面，各大車廠陸續推出 L3 自駕車款、發展城市間自動駕駛系統，部分車廠投入開發 L4 特定區域自動停車系統，並引入 AI 技術縮短自駕系統發展進程，未來，隨著全球法規和技術環境的變遷，自駕技術有望持續演進並擴大應用，形成全新的自動駕駛時代，重新定義全新的交通生態系統。

股尊勝術老蔡指出，台灣的 ADAS 年復合成長率預計將超過國際平均水準高達 45%。隨著 Level 2 以上自動駕駛技術的普及，預計到 2025 年，自駕車零組件成本比例將增長至 57.7%。在這自動駕駛龐大商機驅動下，相關產業概念股整理如下，光學鏡頭、ADAS、毫米波雷達、電池材料及車用晶片等將同步受惠。

自動駕駛概念股：

股尊勝術老蔡提醒，以上整理「自動駕駛概念股」，大多數挑選為股價經過大幅度的修正及調整，股價處於低基期，而低基期若要具備築底特性，關鍵在於底部型態的成形，型態成形後的右肩突破才是留意的關鍵位置，因此，留意底型完成後的量價配合及量能連續性，再配合產業趨勢加速，同時業績面也需追蹤觀察需逐季成長才有利股價回溫。

最後操盤經驗分享，世界上永遠不變的道理是【人】永遠【會變】。好的習慣，造就自己一生；壞的習慣，耽誤自己一世。多數人喜歡在股市賺錢，卻不願意思考以及付出學習，多數人在還沒有建立好的操作系統之前，會先想到的是一夕致富，結果不如預期的居多，實際上，學習技術，理解市場，掌握產業節奏脈動至關重要。

文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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