特拉斯盤前大漲12% 馬斯克新商業版圖挽救了難看的財報

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 18:20

特斯拉 (TSLA-US) 在周三 (24 日) 美股盤前大漲 12%，這家公司周二剛發布第一季財報，營收 213 億美元，低於市場預期，也是 2012 年以來最差。不過，馬斯克在之後的財報會議丟出市場最期待的利多，反轉了股價面臨形勢。

特斯拉拿出了新的商業版圖：特斯拉低價車型最晚於明年發布，Robotaxi(無人駕駛計程車) 將於今年 8 月發布，自動駕駛全面落地前景明朗，甚至將獲其他車企訂購，人工智慧進展穩定。

新車型

馬斯克承認電動車需求正面臨壓力，其他汽車製造商正在轉向混合動力汽車，但特斯拉不會這樣做。

他指出，特斯拉將繼續更新車輛陣容，加速新車型推出，一些原定於 2025 年下半年的投產計畫，或許將提前至 2025 年初甚至 2024 年末，包括更便宜的車型，將與現有車型形成強大組合。

新車型將利用下一代平台和當前平台技術，將能夠使用目前車型的生產線。他也表示，2024 年電動車交車量會高於去年。

在財報電話會上，有分析師詢問了關於這款低價車型的詳細問題，不過馬斯克並未給出回應。特斯拉高層表示，特斯拉正在更新未來的產品路線圖，以便更快地向客戶提供更便宜的電動車。

不過，也有分析人士對此提出了質疑。在財報中，特斯拉對於這款低價車型的描述為「價格更低的車型」，分析師認為，這款新車型的售價或難以匹配市場曾經的預期。

自動駕駛商業化

馬斯克將另一個重點，放在自動駕駛。

他指出，特斯拉已經為北美地區所有配備了攝影機和推斷電腦的車輛推出了 FSD V12，這是純粹基於人工智慧的自動駕駛功能。

馬斯克表示，它已經推向了大約 180 萬輛車，到目前為止，大約有一半的人使用了它，而且這一比例正在逐周增加。自從 FSD 發布以來，特斯拉已經累積行駛了超過 4800 億公里。顯然，基於視覺的、端到端的神經網路是可擴展自動駕駛的正確解決方案。

特斯拉先前預計，以目前的速度，FSD 累積行駛里程預計在 5 月底達到 20 億英里，並在一年之內達到 60 億英里總量。

無人駕駛計程車

基於 FSD 的日臻成熟，馬斯克在財報電話會上確認特斯拉將於 2024 年 8 月 8 日發布 Robotaxi，管理層公佈了 Robotaxi 的最新進展，Robotaxi 將採用「拆箱式 (Unboxed)」製造方式。

馬斯克還透露，特斯拉 Robotaxi 名為「Cyber​​cab」，這是一種為出租車服務而定制的車輛，作為車隊的一部分，特斯拉車主也可能將他們的汽車派出去賺錢，馬斯克將其形容為「Airbnb 和 Uber 的結合」。