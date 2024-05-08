圓剛發表全方位直播多元解決方案 聚焦三大主題

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-08 19:36

圓剛 (2417-TW) 今 (8) 日舉辦「全方位直播解決方案體驗日」，以「多元直播解決方案」為主題，推出一系列全新軟硬體產品，涵蓋企業、教育及商業、遊戲直播等多元領域。

圓剛本次發表會重點分為三大主題「直播大師 Streaming Center」、「遊戲直播新紀元：HDMI 2.1」及「全方位會議視訊解決方案」。

針對企業、教育、商業領域直播的客戶，圓剛新推出專為 DSLR 相機直播調校的 GC535 STREAMER ULTRA 2.1 影像擷取盒、及 GC531 STREAMER ULTRA 4K 影像擷取盒，搭配「直播大師 Streaming Center」軟體，推出一站式軟硬體整合直播解決方案。

在遊戲直播場景，圓剛發表支援 HDMI 2.1 的 GC571 頂級擷取卡及 GC553G2 擷取盒，專為現代玩家而設計。支援最高 4K144 及 240Hz 更新率，和 1080p HDR/VRR 高達 360Hz 的頂級更新率，帶來超高解析度與流暢體驗。

針對中小型會議室視訊會議解決方案，圓剛 AW111 一對二無線收音麥克風組，搭配 Mingle Bar PA511D 多功能視訊會議系統，大幅擴展無線音訊收音範圍，加上 AI 降噪技術、無線設備配置，提升會議品質和效率。