經過二年的下跌及庫存調整「這一族群」開始谷底翻揚!

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:30

時序進入五月，華爾街提醒「Sell in May」，五月需要站在賣方嗎? 實際上四月財報結算後，五月是獲利了結及淡季時節，往往股市交投漸轉清淡，但多頭循環當中，五月也是個股表現時期，因此在多頭長線結構不變之下，選股不選市，選股及技術為王仍是致勝關鍵。

股尊勝術老蔡指出，全球產業及股價都是牽一髮而動全身，環環相扣，層層相接的狀況，如先前 AI 狂潮帶動 AI 族群及半導体的大漲，即便是近期 AI 的漲多休息，但長線結構並未結束，維持相對強勢，本周觀察重要 AI 美股漲幅超 4% 以上，多是 AI 股為主，預期 AI 的需求動能，大勢所趨仍維持進行。

股尊勝術老蔡觀察，PCB 印刷電路板族群發現近兩年的下跌調整結構，PCB 以及終端客戶都在消耗庫存，直至四月底發現庫存已經接近谷底現象，其中從出口訂單逐漸回升，新能源汽車及其周邊產品例如充電椿等需求加速回溫，AI 人工智能及大數據技術廣泛應用將形成 PCB 及 CCL 產業成長的新動力，預期銅箔基板 CCL 市場會逐步回穩反彈，將帶動 PCB 出現回溫。

觀察 CCL 龍頭廠建滔積層板 (01888-HK) 及建滔集團 (00148-HK) 近二周股價底部翻揚大漲 56%，股價反應未來且提前反應的現象說明，PCB 印刷電路、FCCL 軟性銅箔基板及 CCL 銅箔基板族群可望出現回溫機會。

股尊勝術老蔡表示，今年隨著銅價大漲近二成，自去年 2023 年 10 月以來累計大漲近三成，配合銅箔基板所有原材料庫存價格谷底翻揚以及銅價大漲，有助提升 2024 年的毛利率。因此，投資朋友可多加留意若 PCB 族群如欣興 (3037-TW)、ABF 載板南電(8046-TW)、FCCL 台虹(8039-TW) 或 CCL 族群如台光電 (2383-TW)、聯茂(6213-TW)、台燿(6274-TW) 等，趁此波股價經過下跌大調整之後，逢回多方思考找買點，後市若有出現量價齊揚的多方表態訊號，則可視為跟上全球產業環環相扣的機會時機。

投資朋友如果想把握 PCB 個股轉折時機，技術面一旦出現多方表態技術訊號，歡迎跟上腳步立即掌握佈局財富增值機會。來電洽詢 02-2365-9333 跟上母親節特惠活動。

最後操盤經驗分享，股市投資過程中，心法觀念比任何其他單一因素更顯重要，技術知識和心法觀念是並進的，所有想要藉著投資變得成功的人，都應該要瞭解這個事實，而不是見漲追漲，見跌殺跌。

文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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