元山受惠兩大出貨動能 Q1獲利年增逾1.5倍 EPS 0.62元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-08 19:35

元山 (6275-TW) 今 (8) 日公告第一季財報，第一季稅後純益 4683.9 萬元，年增逾 1.5 倍，每股純益 0.62 元。元山表示，受惠專業客製化車用與高階 IT 運算訂單穩定挹注，拉貨動能強勁，帶動第一季營運表現。

元山第一季營收 9.07 億元，季增 10.3%，年增 6.57%；毛利率 17%，季增 5.1 個百分點，年增 1 個百分點；營益率 3.4%，較去年第四季轉正，年增 1 個百分點。稅後純益 4683.9 萬元，季減 69.7%，年增 1.53 倍，每股純益 0.62 元。

元山指出，由於高雄廠、東莞達伸廠、角社廠均持續導入新一代智慧製造設備，推升生產效能與製程能力水平，帶動毛利率成長。若以各產品營收比重來看，汽車電子占 44%、高階運算系統占 33%、生活科技系統占 20%，工業設備與其他則占 3%。

元山也公告 4 月營收 3.41 億元，月增 3.08%，年增 14.4%。累計今年 1 至 4 月營收 12.48 億元，年增 8.6%。元山表示，隨著時序進入第二季傳統家電採購出貨旺季，生活科技領域事業樂觀向上，加上元山與知名品牌合作的高階造水機則預計在第三季正式上市，高單價可望挹注營運成長動能。

汽車電子方面，元山說明，歐洲客戶約占 65%，訂單能見度穩 2025 年，在去年關鍵車用 MCU 供給不穩情況緩解後，今年出貨將回到正常節奏。中國市場則約占 35%，由於元山積極與大型車廠合作開發 Tier 1 專案，包括車內電子、車體電子、智慧駕駛等傳統燃油車、新能源電動車共用領域，其中又以電動車發展快速強勁，未來將成為元山車用事業主要成長動能之一。

AI 浪潮持續，元山也積極布局散熱領域，以原有相變化冷凍控制技術為基礎，依客戶實際需求，高度專業與客製化設計發展液冷散熱與熱交換控制應用技術，且持續往高性能、低噪音等方向升級，未來將可望廣泛用在更高階電競、資料中心 / AI 運算伺服器、工業電腦設備等高門檻領域車。