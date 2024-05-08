市場持續劇烈波動 可可價格兩天漲幅近20%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-08 23:20

紐約可可期貨價格周三 (8 日) 攀升，延續 1999 年以來最大漲幅，受嚴重短缺困擾的市場繼續大幅波動。截稿前，7 月到期的紐約可可期貨價格上漲 1%，報每公噸 8,696 美元，稍早一度漲逾 5%，有望連續兩天漲逾 19%，扭轉上周從近期歷史新高大幅下跌後的局面。

可可豆價格今年飆升，引發追加保證金的要求，促使交易員退出撤離市場，耗盡了流動性。根據 Hightower 報告，在供應方面，雖然西非最近的降雨緩解對中期作物的擔憂，但農名擔心之前高溫造成的損害。

該關鍵地區的欠收讓全球面臨又一年的赤字。美國港口的可可庫存也一直在下滑，目前處在 3 年低點。

與此同時，市場也在密切留意西非供應，這些供應因收成受挫而延遲。根據外媒日前報導，最大的種植國家象牙海岸 (Ivory Coast) 表示，可補償出口商延期的合約，但不能補償運託人所尋求的全部噸位。