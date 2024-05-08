營收速報 - 久元(6261)4月營收4.30億元年增率高達48.32％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 18:15
今年前4月累計營收為13.67億元，累計年增率48.32%。
最新價為74.9元，近5日股價上漲0.53%，相關半導體類指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+489 張
- 外資買賣超：+495 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|430,364
|48.32%
|24.47%
|2024/3
|345,754
|26.18%
|15.3%
|2024/2
|299,863
|17.15%
|3.17%
|2024/1
|290,646
|-7.39%
|-44.64%
|2023/12
|525,016
|57.52%
|44.9%
|2023/11
|362,330
|31.36%
|26.05%
久元(6261-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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