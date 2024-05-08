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鉅亨速報

營收速報 - 久元(6261)4月營收4.30億元年增率高達48.32％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 18:15

久元(6261-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4.30億元，年增率48.32%，月增率24.47%。

今年前4月累計營收為13.67億元，累計年增率48.32%。

最新價為74.9元，近5日股價上漲0.53%，相關半導體類指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+489 張
  • 外資買賣超：+495 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 430,364 48.32% 24.47%
2024/3 345,754 26.18% 15.3%
2024/2 299,863 17.15% 3.17%
2024/1 290,646 -7.39% -44.64%
2023/12 525,016 57.52% 44.9%
2023/11 362,330 31.36% 26.05%

久元(6261-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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