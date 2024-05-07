〈台幣〉股匯不同調 交投淡終止連6升收32.37元

中東地緣政治再度升溫，主要亞幣升勢暫緩，台北股匯今 (7) 日走勢不同調，終場貶值 2.3 分，收在 32.37 元，匯價終止連 6 升，匯市觀望氣氛濃厚，台北及元太外匯市場總成交值僅 14.89 億美元。

在美股持續走高下，台股今天多頭氣盛，台積電重返 800 元之上，鴻海、聯發科等電子權值股同步走堅，帶動 加權指數 終場上漲 130.22 點，收在 20653.53 點。

新台幣 兌美元匯率今天以 32.32 元開盤後，最高來到 32.315 元、最低 32.42 元，終場收在 32.37 元，由升轉貶，台北外匯市場成交金額 10.19 億美元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數小漲 0.06%，主要亞幣偏貶，日元則由升轉貶，回到 154 兌 1 美元附近，貶幅 0.19%，新台幣亦貶值 0.07%，人民幣貶 0.02%，新加坡幣貶 0.04%。