營收速報 - 群益期(6024)4月營收2.85億元年增率高達102.25％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
今年前4月累計營收為8.51億元，累計年增率102.25%。
最新價為59.6元，近5日股價上漲7.18%，相關金融保險上漲2.67%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+638 張
- 外資買賣超：-90 張
- 投信買賣超：+728 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|285,189
|102.25%
|27.91%
|2024/3
|222,969
|-0.29%
|55.04%
|2024/2
|143,814
|-12.55%
|-27.7%
|2024/1
|198,913
|47.23%
|18.58%
|2023/12
|167,744
|-23.07%
|-3.31%
|2023/11
|173,484
|-17.75%
|-11.76%
群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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