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鉅亨速報

營收速報 - 群益期(6024)4月營收2.85億元年增率高達102.25％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

群益期(6024-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.85億元，年增率102.25%，月增率27.91%。

今年前4月累計營收為8.51億元，累計年增率102.25%。

最新價為59.6元，近5日股價上漲7.18%，相關金融保險上漲2.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+638 張
  • 外資買賣超：-90 張
  • 投信買賣超：+728 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 285,189 102.25% 27.91%
2024/3 222,969 -0.29% 55.04%
2024/2 143,814 -12.55% -27.7%
2024/1 198,913 47.23% 18.58%
2023/12 167,744 -23.07% -3.31%
2023/11 173,484 -17.75% -11.76%

群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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