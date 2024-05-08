營收速報 - 至上(8112)4月營收213.93億元年增率高達70.81％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15
今年前4月累計營收為772.15億元，累計年增率70.81%。
最新價為95元，近5日股價上漲9.52%，相關電子通路上漲3.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5029 張
- 外資買賣超：-4457 張
- 投信買賣超：+8511 張
- 自營商買賣超：+975 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|21,393,155
|70.81%
|-15.52%
|2024/3
|25,323,909
|168.4%
|60.48%
|2024/2
|15,779,910
|84.4%
|7.21%
|2024/1
|14,718,484
|118.07%
|-8.38%
|2023/12
|16,064,181
|42.04%
|-15.84%
|2023/11
|19,087,746
|84.69%
|36.13%
至上(8112-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件經銷業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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