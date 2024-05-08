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鉅亨速報

營收速報 - 至上(8112)4月營收213.93億元年增率高達70.81％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15

至上(8112-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣213.93億元，年增率70.81%，月增率-15.52%。

今年前4月累計營收為772.15億元，累計年增率70.81%。

最新價為95元，近5日股價上漲9.52%，相關電子通路上漲3.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5029 張
  • 外資買賣超：-4457 張
  • 投信買賣超：+8511 張
  • 自營商買賣超：+975 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 21,393,155 70.81% -15.52%
2024/3 25,323,909 168.4% 60.48%
2024/2 15,779,910 84.4% 7.21%
2024/1 14,718,484 118.07% -8.38%
2023/12 16,064,181 42.04% -15.84%
2023/11 19,087,746 84.69% 36.13%

至上(8112-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件經銷業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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