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鉅亨速報

營收速報 - 建榮(5340)4月營收1.49億元年增率高達91.01％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

建榮(5340-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.49億元，年增率91.01%，月增率-12.88%。

今年前4月累計營收為5.82億元，累計年增率91.01%。

最新價為55.4元，近5日股價下跌-1.28%，相關電子零組件類指數上漲1.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1011 張
  • 外資買賣超：-938 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-73 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 149,368 91.01% -12.88%
2024/3 171,445 138.39% 33.37%
2024/2 128,550 29.9% -3.12%
2024/1 132,695 21.29% -4.37%
2023/12 138,762 11.15% 7.47%
2023/11 129,112 16.81% 1.9%

建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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