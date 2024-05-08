營收速報 - 建榮(5340)4月營收1.49億元年增率高達91.01％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
今年前4月累計營收為5.82億元，累計年增率91.01%。
最新價為55.4元，近5日股價下跌-1.28%，相關電子零組件類指數上漲1.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1011 張
- 外資買賣超：-938 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-73 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|149,368
|91.01%
|-12.88%
|2024/3
|171,445
|138.39%
|33.37%
|2024/2
|128,550
|29.9%
|-3.12%
|2024/1
|132,695
|21.29%
|-4.37%
|2023/12
|138,762
|11.15%
|7.47%
|2023/11
|129,112
|16.81%
|1.9%
建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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