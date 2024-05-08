營收速報 - 志聖(2467)4月營收4.26億元年增率高達125.26％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
今年前4月累計營收為15.06億元，累計年增率125.26%。
最新價為129元，近5日股價下跌-4.48%，相關零組件業上漲0.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1302 張
- 外資買賣超：-1308 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|425,821
|125.26%
|-3.44%
|2024/3
|440,993
|29.69%
|59.5%
|2024/2
|276,478
|-12.27%
|-23.74%
|2024/1
|362,549
|16.32%
|6%
|2023/12
|342,041
|-19.81%
|-17.04%
|2023/11
|412,285
|3.39%
|52.09%
志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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