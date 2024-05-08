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鉅亨速報

營收速報 - 志聖(2467)4月營收4.26億元年增率高達125.26％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

志聖(2467-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4.26億元，年增率125.26%，月增率-3.44%。

今年前4月累計營收為15.06億元，累計年增率125.26%。

最新價為129元，近5日股價下跌-4.48%，相關零組件業上漲0.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1302 張
  • 外資買賣超：-1308 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 425,821 125.26% -3.44%
2024/3 440,993 29.69% 59.5%
2024/2 276,478 -12.27% -23.74%
2024/1 362,549 16.32% 6%
2023/12 342,041 -19.81% -17.04%
2023/11 412,285 3.39% 52.09%

志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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