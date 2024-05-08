營收速報 - 玉晶光(3406)4月營收18.76億元年增率高達142.64％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15
今年前4月累計營收為71.13億元，累計年增率142.64%。
最新價為455.5元，近5日股價上漲2.72%，相關光 電 業上漲0.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+65 張
- 外資買賣超：+57 張
- 投信買賣超：+42 張
- 自營商買賣超：-34 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,875,984
|142.64%
|-4.31%
|2024/3
|1,960,445
|86.32%
|47.57%
|2024/2
|1,328,509
|43.26%
|-31.82%
|2024/1
|1,948,410
|44.58%
|7.08%
|2023/12
|1,819,631
|24.87%
|-26.88%
|2023/11
|2,488,637
|25.76%
|-1.48%
玉晶光(3406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇