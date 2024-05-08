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鉅亨速報

營收速報 - 玉晶光(3406)4月營收18.76億元年增率高達142.64％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15

玉晶光(3406-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣18.76億元，年增率142.64%，月增率-4.31%。

今年前4月累計營收為71.13億元，累計年增率142.64%。

最新價為455.5元，近5日股價上漲2.72%，相關光 電 業上漲0.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+65 張
  • 外資買賣超：+57 張
  • 投信買賣超：+42 張
  • 自營商買賣超：-34 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,875,984 142.64% -4.31%
2024/3 1,960,445 86.32% 47.57%
2024/2 1,328,509 43.26% -31.82%
2024/1 1,948,410 44.58% 7.08%
2023/12 1,819,631 24.87% -26.88%
2023/11 2,488,637 25.76% -1.48%

玉晶光(3406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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