營收速報 - 第一銅(2009)4月營收2.65億元年增率高達34.94％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15
今年前4月累計營收為9.16億元，累計年增率34.94%。
最新價為46.3元，近5日股價下跌-5.17%，相關鋼鐵工業下跌-0.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-560 張
- 外資買賣超：-267 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-293 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|264,649
|34.94%
|11.14%
|2024/3
|238,117
|-9.79%
|48.8%
|2024/2
|160,029
|-19.75%
|-36.76%
|2024/1
|253,065
|54.01%
|12.2%
|2023/12
|225,553
|22.17%
|-19.28%
|2023/11
|279,414
|27.71%
|27.95%
第一銅(2009-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體。印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易。以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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