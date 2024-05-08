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鉅亨速報

營收速報 - 第一銅(2009)4月營收2.65億元年增率高達34.94％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15

第一銅(2009-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.65億元，年增率34.94%，月增率11.14%。

今年前4月累計營收為9.16億元，累計年增率34.94%。

最新價為46.3元，近5日股價下跌-5.17%，相關鋼鐵工業下跌-0.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-560 張
  • 外資買賣超：-267 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-293 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 264,649 34.94% 11.14%
2024/3 238,117 -9.79% 48.8%
2024/2 160,029 -19.75% -36.76%
2024/1 253,065 54.01% 12.2%
2023/12 225,553 22.17% -19.28%
2023/11 279,414 27.71% 27.95%

第一銅(2009-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體。印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易。以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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