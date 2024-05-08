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鉅亨速報

營收速報 - 原相(3227)4月營收6.40億元年增率高達30.96％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:33

原相(3227-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣6.40億元，年增率30.96%，月增率6.86%。

今年前4月累計營收為23.90億元，累計年增率30.96%。

最新價為154.5元，近5日股價下跌-2.21%，相關半導體類指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+95 張
  • 外資買賣超：+692 張
  • 投信買賣超：-486 張
  • 自營商買賣超：-111 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 639,504 30.96% 6.86%
2024/3 598,448 41.89% 11.77%
2024/2 535,426 49.83% -13.16%
2024/1 616,541 100.2% 3.31%
2023/12 596,766 78.78% 2.78%
2023/11 580,615 76.33% -1.83%

原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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