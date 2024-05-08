營收速報 - 原相(3227)4月營收6.40億元年增率高達30.96％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:33
今年前4月累計營收為23.90億元，累計年增率30.96%。
最新價為154.5元，近5日股價下跌-2.21%，相關半導體類指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+95 張
- 外資買賣超：+692 張
- 投信買賣超：-486 張
- 自營商買賣超：-111 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|639,504
|30.96%
|6.86%
|2024/3
|598,448
|41.89%
|11.77%
|2024/2
|535,426
|49.83%
|-13.16%
|2024/1
|616,541
|100.2%
|3.31%
|2023/12
|596,766
|78.78%
|2.78%
|2023/11
|580,615
|76.33%
|-1.83%
原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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