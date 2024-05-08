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鉅亨速報

營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)4月營收7,829.20萬元年增率高達67.7％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15

錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣7,829.20萬元，年增率67.7%，月增率-9.95%。

今年前4月累計營收為2.84億元，累計年增率67.7%。

最新價為80.4元，近5日股價下跌-5%，相關半導體業上漲1.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-22 張
  • 外資買賣超：-22 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 78,292 67.7% -9.95%
2024/3 86,939 93.17% 71.96%
2024/2 50,559 69.97% -25.98%
2024/1 68,307 206.14% -10.23%
2023/12 76,094 74.81% -9.57%
2023/11 84,143 94.58% -0.64%

錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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