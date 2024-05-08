營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)4月營收7,829.20萬元年增率高達67.7％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15
錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣7,829.20萬元，年增率67.7%，月增率-9.95%。
今年前4月累計營收為2.84億元，累計年增率67.7%。
最新價為80.4元，近5日股價下跌-5%，相關半導體業上漲1.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22 張
- 外資買賣超：-22 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|78,292
|67.7%
|-9.95%
|2024/3
|86,939
|93.17%
|71.96%
|2024/2
|50,559
|69.97%
|-25.98%
|2024/1
|68,307
|206.14%
|-10.23%
|2023/12
|76,094
|74.81%
|-9.57%
|2023/11
|84,143
|94.58%
|-0.64%
錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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