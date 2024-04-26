〈焦點股〉富邦金將發出325億元現金股利 股價漲近3%站上月線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-26 10:39

富邦金 (2881-TW) 董事會拍板股利政策，擬配發每股現金股利 2.5 元、股票股利 0.5 元，合計總股利配發 3 元，總股利配發率達 62.5%，其中現金股利配發率約 52%，為 2011 年以來新高，今 (26) 日台股開盤後，買盤積極湧進富邦金，帶動股價強漲近 3%，最高觸及 68.3 元，站回月線。

富邦金今年配發 2.5 元現金股利，總計將發出 325 億元，較去年大增逾 7 成，不僅讓存股族樂開懷，也可望為台股注入大量活水，再掀一波金融股漲勢。若以 26 日富邦金盤中最高價 68.3 元估算，現金殖利率約 3.66%，但若加計股票股利後的總股利殖利率仍上看 8%。

回顧富邦金近年股利政策，2022 年配發 2021 年度股利時，每股配發 3.5 元現金及 0.5 元股票，為表現最亮眼的一年，但後來受到防疫險鉅額理賠衝擊，以及債券跌價、金融資產有評價損失，2023 年配發 2022 年度股利時，每股配發 1.5 元現金及 0.5 元股票，今年配發金額及配發率顯著提升，對投資人來說相當有「誠意」。

富邦金 2023 年稅後純益 660.17 億元，每股稅後純益 (EPS)4.8 元，為金控業獲利雙冠王，並連續 15 年榮登金控每股獲利王。