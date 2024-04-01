國產推動綠色運輸 引進AI智慧科技電動混凝土車

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-01 11:25

國產自去年逐步更換成符合第六期環保標準的預拌混凝土車、今年更引進了全台第一台電動混凝土車，未來柴油預拌車將逐步汰換為電動預拌車，小貨客車也會汰換為電動車，以達到運具電動化的目標，未來綠色運輸策略將擴及上下游供應鏈，包括負責砂石車運送的中保物流。

國產此次引進的電動混凝土車採用 24 噸純電預拌車規格，搭載 350kW 動力電池，1 小時內可充電 10-90% 的電量，充飽後續航力達 200-250 公里，最大馬力 717PS、優於一般柴油預拌車的 400PS。

國產表示，電動混凝土車配備自主整車控制系統和新能源專屬電器架構，搭採用電驅橋系統，省去中間傳動，體積更小、重量更輕、動力更強、效率更高，同時配備數位化儀表板、盲區偵測與監視系統，可與行控中心連線，進行 GPS 定位智慧派遣。

此外，由於採用 100% 純淨能源，怠速時沒有油耗，電動混凝土車可節省 30% 燃油費；而一般柴油車約 3 萬公里保養一次，電動車 20 萬公里才保養一次，可節省保養費支出，加上電動車免繳牌照稅與燃料稅，實際使用 8 年約可省下 681 萬元。

國產引進全台第一輛電動混凝土車，並於日前正式亮相。(圖：國產提供)

國產董事長徐蘭英表示，低碳時代來臨，企業必須跟著綠色轉型，如國產的福州礦山也已全面採用低碳的電動礦卡，以及智慧中控系統進行科技化管理，引進 5G 儲能綠電站，以科技環保的電子雷管進行礦山爆破，大步邁向低碳永續的願景。

執行長吳志仁表示，為響應全球碳中和趨勢，國產深化綠色營運佈局，超前部署 2050 年，特別擬訂「碳競爭優勢策略」，汰換更新廠區低碳 AI 自動化設備、與引進環保低碳的電動混凝土車，便是其中重要的一環。

國產目前全台有 28 個預拌混凝土廠、業界最多，在製程節能方面，廠區動能設備如拌合機、輸送帶、鼓風機等馬達，將汰換為高效率馬達，廠區空壓機、照明則汰換為高效率設備。

另外，國產已經積極計畫建置 AI 科技的楊梅旗艦混凝土廠，將以最先進 AI 自動化科技、低碳硬體運輸機具、創新減碳綠色設計產品、以及徹底執行再生混凝土等負碳產品策略，這些都將成為墊高營運優勢的引擎動能。

同時，國產集團也積極導入再生能源、裝設太陽能發電設備，在旗下國宇建材、台北港埠兩地架設屋頂型太陽能板，裝置容量合計約 1.2MW，總計一年約可產生 44.7 萬度電，降低燃煤發電之碳排量，以具體行動超前部署，達到 2050 淨零碳排的低碳永續願景。

國產也全面啟動產品綠色設計，副董事長林明昇表示，近期除了全集團獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證，「碳礦化混凝土」也取得 CETES 新材料新工法認證，並在北部與南部各成立一座可執行國家級檢驗能力的 TAF 認證實驗室，展現與世界接軌的碳競爭力。

國產在確保混凝土品質的前提下，採購碳排放量低的原料，優化混凝土配比組成，積極研發相關工業副產品及替代產品，如綠混凝土、ALC 輕質磚及碳礦化、石灰石粉混凝土等技術，目前多項混凝土產品已經取得碳足跡認證，預計今年底前將有多達 20 項產品，將獲得碳足跡的國際認證。