市場震盪投資進退兩難 鉅亨買基金：「超底王」自動逢低加碼克服糾結

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 15:27

全球股市在接連續創歷史新高後，近期受到中東局勢影響，加上 FED 降息時程不確定性增加，市場陷入震盪走勢。投資人擔心沒跟上牛市，又同時害怕市場震盪，「鉅亨買基金」建議，與其追高殺低或猶豫該不該進場，不如透過能自動捕捉逢低加碼機會的「超底王」，不僅能有效克服人性恐懼，更能打造大於單純定期定額的報酬率，讓財富累積更有感。

「鉅亨買基金」表示，從各經濟數據來看，國際經濟環境仍偏向樂觀，股市並不看淡，因此，投資人應趁現階段震盪整理的機會，伺機加碼佈局，更能增加市場反彈的投資勝率。不過，加碼時點怎麼拿捏相當考驗人性，「鉅亨買基金」今年推出的「超底王」逢低自動加碼機制，其實就是在協助投資大眾突破心理的糾結，提供加碼的勇氣。只要設定好觸發加碼的跌幅，超底王就可以每天自動追蹤、讓投資人不但可以進場撿便宜，更有機會在下波反彈時體驗到更豐厚的成果。

理財達人郭莉芳指出，多數投資人常困在迷思中，以股市為例，希望逢低買進，漲到高點時獲利出場，但投資市場中殺進殺出其實是大忌。郭莉芳點出，如果時間拉長，只要選對長期趨勢向上的市場，定期定額應該鼓勵不要停利，但人性弱點蠻難克服，因此利用自動化的投資機制極其重要，尤其懂得把握「逢低加碼」，更是累積財富的關鍵。

郭莉芳以「鉅亨買基金」近期推出的「超底王」投資方案為例，「超底王」是建立在定期定額投資方式的同時，利用自動捕捉逢低加碼機制，打造大於單純定期定額的報酬率。除了每月的「基本扣款」條件，「超底王」每日還會自動比對最新淨值與過去第 10 個基金營業日淨值，當淨值下跌觸發所設定的跌幅 (%)，當日就可自動執行「單筆加碼扣款」，且跌幅與加碼金額皆可自訂。

郭莉芳建議，雖然市場多變化，但以今年景氣較回升，且偏多頭來看，市場的波段跌幅可能較小，淨值下跌觸發所設定的跌幅 (%) 建議可設定 5%~10%，掌握急跌契機；她同時也分享，假設遇到市場空頭時，建議可設 15%~20%，於跌深時把握買便宜的好時機。而在挑選標的方面，郭莉芳提到可以考慮挑選波動較大的台股基金或科技型基金。



「鉅亨買基金」補充說明，若利用超底王策略，能發現在美國科技、美國與台灣，超底王投資機制的應用表現最為突出，與單純定期定額的累積報酬率相比，兩者幅度相差可以達 80% 至 140%。

基金教母蕭碧燕也提到，「一軍的好基金，長期趨勢向上，沒有最高點，只有波段高點」，長期趨勢向上的一軍基金，像是台股、美股、全球科技或美國科技型基金，每次修正後的低點會愈墊愈高，甚至遠比過去的高點還高；而高點則不斷創新高，若非得等大跌再加碼，投資人往往錯過不少行情。

因此，若此刻懂得利用超底王，無須等大跌，只要達到自己設定的跌幅，如跌 5%、跌 10% 皆可自動捕捉及時加碼，有效把握急跌或回檔的機會，創造「利上加利」，讓財富累積更有感。「鉅亨買基金」強調，不同於市面上同類型投資機制只能選擇單一品牌旗下的基金，「超底王」能選擇平台上投資標的，多達 86 個品牌系列、將近 3,900 檔基金投資人在投資選擇上更多元化，對個人的資產配置及投資效益上將更有幫助。