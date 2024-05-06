台股4月大怒神 外資賣股近1400億元 變心淨匯出420億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-06 19:17

台股 4 月上演大怒神，金管會今 (6) 日公布外資及陸資投資國內資金匯出入情況，其中，外資累計淨匯出約 12.96 億美元，折合新台幣約 420 億元，終止連 5 月淨匯入紀錄。根據統計，4 月外資賣超上市櫃股票新台幣 1388.88 億元，今年截至 4 月底，累計賣超 702.14 億元。

金管會分析，外資賣超主要原因在於美國通膨降溫缺乏進展，就業成長優於預期，市場預期聯準會放緩降息進程，加上中東地區衝突加遽，造成市場情緒緊張，影響全球股市。

回顧台股上月走勢，4 月 19 日上演資金大逃殺，一度重挫千點，低見 19291.88 點，權值股、高價股、金融傳產全都倒成一片，在國內外利空籠罩下，新台幣亦跟隨亞幣走低，單月狂貶 5.52 角。

根據金管會統計，自去年 11 月至今年 3 月，外資已經連續 5 個月呈現淨匯入，累計達 351.42 億美元，折合新台幣約 1.13 兆元，但 4 月轉為淨匯出 12.96 億美元。

今 (2024) 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入 139.16 億美元，折合新台幣約 4500 億元，仍為近 5 年以來同期第 1 大累計淨匯入金額。

金管會表示，5 月美國聯準會會議決議 6 月起放緩縮表，並於會後淡化升息可能。觀察國內情勢，儘管外國資金匯入態度仍顯審慎，但隨著國內景氣復甦，台股成長動能仍穩健。