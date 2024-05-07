〈台股盤後〉類股輪動快速 穩穩的「拉積」助大盤收紅上漲130點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 14:04
台股今 (7) 日出現類股輪動快速，收盤大盤指數以上漲 130.22 點或 0.63% 作收，收盤指數報 20653.53 點，成交值爲 4061.54 億元，台積電 (2330-TW) 在今天大盤以電子股 AI 概念爲主軸的攻勢中立大功，收盤站上 800 元大關，上漲 14 元或 1.78%。
同時，鴻海 (2317-TW) 在盤中也漲抵 171 元，創 16 年來新高，收盤報 169.5 元。
對於今天的台股盤勢，市場專家指出，台股以類股輪動方式向前進，但上檔壓力逐漸加大，仍必須小心 。而台灣的股匯市也不同調，在亞洲主要貨幣多數下跌，日圓兌美元再度走貶，新台幣兌美元今日盤中由升轉貶，中午暫時收 32.406 元、貶值 5.9 分。
台股集中市場今天成交值 4187.03 億元，資深分析師簡伯儀指出，今天的大盤表現強勢並已觸及月均線，且 KD 值低檔交叉向上，全場站在 2 萬點之上，在線型獲扭轉後，有利整體大盤持續在高檔震盪盤堅。
同時，今天收盤廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 及緯創 (3231-TW) 等 AI 概念股收紅，後續走勢仍 值得觀察。
台股集中市場大盤今日早盤開盤跳空上漲，開在 20094.17 點，盤中最高 20226.29 點位，最低 20087.61 點，收盤指數 21120.51 點，收漲 263.09 點，或 1.32%，成交值 4187.03 億元。
今天權值股台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 收盤上漲、大立光 (3008-TW) 下跌及中華電 (2412-TW) 收平盤。
台積電今天以 782 元作收，較昨日上漲 16 元或 2.09%，成交量 3.24 萬張。
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